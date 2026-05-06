В Южной Корее робота посвятили в буддийские монахи

В буддийском храме Южной Кореи робота посвятили в монахи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Традиционная церемония принятия буддийских обетов состоялась в храме Чогеса в Сеуле. Гуманоидный робот-монах получил имя Габи, что означает «сострадание». Он был одет в традиционное монашеское одеяние и сложил руки в молитвенном жесте.

«Габи пообещал не причинять вреда людям и другим роботам, не обманывать и беречь энергию», – говорится в статье.

Представители буддийского ордена Чоге заявили, что посвящение робота – это попытка показать, что буддизм открыт новым технологиям и способен адаптироваться к современному миру, а мероприятие символизирует гармоничное сосуществование человека и технологий.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube