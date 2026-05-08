В Японии остановили реактор АЭС из-за утечки пара

В Японии остановлен реактор атомной электростанции «Михама» из-за неполадки в системе отвода пара. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на оператора станции КЕРСО.
На АЭС «Михама» в префектуре Фукуи обнаружили утечку пара, из-за чего третий реактор пришлось останавливать вручную.
Отмечается, что авария не оказала влияния на окружающую среду, изменения радиационного фона не зафиксированы.
В настоящее время расследуются причины произошедшего. Оценивается возможность последующего ремонта.
Токио, Зоя Осколкова
