При извержении вулкана в Индонезии погибли три туриста

В Индонезии три туриста погибли во время извержения вулкана. Еще 20 человек оказались заблокированы.

Как сообщает агентство Reuters, граждане Китая и Сингапура погибли на вулкане Дуконо, расположенном на острове Хальмахера. Иностранцы занимались альпинизмом. Обстоятельства их гибели устанавливаются.

Кроме того, на горе заблокированы другие туристы, среди них девять сингапурцев и 11 индонезийцев. Спасатели приступили к операции по эвакуации.

Дуконо является активным вулканом, восхождение на него запрещено с 2024 года. С конца марта его активность усилилась, за месяц произошло около 200 небольших извержений.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

