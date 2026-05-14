В Индии около 90 человек погибли во время шторма

В Индии начался сезон дождей, что привело к многочисленным жертвам среди населения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на своего представителя в регионе и чиновников.

Сильный шторм обрушился на штат Уттар-Прадеш на севере Индии. Мощный ветер валил деревья и рекламные конструкции, есть данные об обрушении нескольких зданий.

От экстренных служб поступила информация о 89 погибших. Чаще всего люди получали смертельные травмы из-за упавших объектов, попадания молнии, а также оползней, вызванных ливневыми дождями.

Власти усилили группировку спасателей и поручили местным чиновникам оказать помощь пострадавшим от стихийных бедствий в течение суток.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

