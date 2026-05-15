В подводной пещере на Мальдивах погибли пять дайверов из Италии

На Мальдивах пять граждан Италии погибли при погружении в подводную пещеру. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Италии.

«На атолле Вааву на Мальдивах в результате несчастного случая во время дайвинг-тура погибли пять граждан Италии», – говорится в сообщении.

Известно, что дайверы исследовали часть пещеры на глубине 50 метров. Спасатели обнаружили тело одного из погибших, поисковая операция продолжается. Мальдивские власти начали расследование причин произошедшего.

«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии и посольство Италии в Коломбо внимательно следят за развитием событий с момента получения первого уведомления. Посольство поддерживает связь с семьями пострадавших, чтобы оказать им всю необходимую консульскую помощь», – добавили в итальянском МИД.

Мале, Зоя Осколкова

