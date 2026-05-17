Россиянин выжил после нападения медведя в пригороде Токио

На россиянина напал медведь в пригороде Токио. Мужчина получил травмы лица и рук и был госпитализирован. Об этом сообщает японский телеканал NihonTV.

Россиянин подвергся нападению хищника во время прогулки по лесной тропе около города Окутама. Пострадавший сам позвонил в полицию, сообщив, что получил травмы лица и рук при нападении медведя.

Спасательные службы по воздуху эвакуировали и доставили мужчину в больницу, передает ТАСС. Отмечается, что его жизни ничто не угрожает.

Токио, Наталья Петрова

