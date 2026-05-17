Пожар произошел возле АЭС в Абу-Даби после удара беспилотника

Беспилотник упал близ атомной электростанции «Барака» в ОАЭ, спровоцировав пожар за внутренним периметром АЭС. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на заявление властей эмирата Абу-Даби. Никто не пострадал, радиоактивный фон в норме.
Отмечается, что инцидент с пожаром произошел в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции «Барака» в районе Эд-Дафра в результате удара беспилотника.
Данные о пострадавших не поступали. Инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности. Все системы и энергоблоки АЭС работают штатно.
Абу-Даби, Наталья Петрова
