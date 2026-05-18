российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Австрии стадо коров убило женщину

В Австрии супруги пострадали из-за нападения коров. В результате женщина погибла, а ее муж получил серьезные травмы.

Инцидент произошел в общине Оберлиенц в федеральной земле Тироль. 67-летняя женщина умерла на месте от полученных травм. Ее 65-летний супруг получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом в больницу города Инсбрук.

В момент нападения коровы находились на пастбище, обозначенном табличками. В стаде насчитывалось около 50 голов скота, принадлежавшего местным фермерам.

Отмечается, что пострадавшие не были туристами, они проживали в Оберлиенце. Предположительно, во время прогулки супруги недооценили опасность и подошли слишком близко к стаду.

Вена, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Европа, В мире, Скандалы и происшествия,