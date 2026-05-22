Канадская провинция проведет референдум по вопросу отделения от страны

Жители канадской провинции Альберта проголосуют по вопросу отделения региона от Канады. Об этом сообщила премьер-министр провинции Даниэль Смит.

«Я попрошу наше правительство добавить дополнительный вопрос к ранее объявленному голосованию на референдуме 19 октября», – сказала глава региона.

Сторонники идеи отделения утверждают, что Альберта вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.

По словам Смит, голосование не означает, что процесс сепарации будет немедленно запущен. Если жители проголосуют за отделение, тогда будет назначена дата проведения еще одного, уже обязательного референдума.

Оттава, Зоя Осколкова

