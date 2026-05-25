В Индии тигр растерзал четырех женщин

В Индии четыре женщины были смертельно ранены тигром. Об этом сообщает газета The Indian Express со ссылкой на источники.

Трагедия произошла в штате Махараштра. 13 женщин отправились в лес для сбора листьев, когда на них напала тигрица. Предположительно, хищница защищала трех своих детенышей.

В результате девяти женщинам удалось спастись, четыре получили смертельные травмы. Власти пообещали оказать поддержку семьям погибших.

Меры безопасности были усилены, в лесу установили три камеры видеонаблюдения и 30 фотоловушек. Жителям запретили посещать этот район до дальнейшего уведомления.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

