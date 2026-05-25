В Индонезии пятерых альпинистов ударило молнией

Фото: freepik

В Индонезии пятеро альпинистов были поражены молнией, один из пострадавших погиб. Об этом сообщает агентство Antara.

Инцидент произошел во время восхождения группы туристов на гору Монроло. Во время подъема погода резко ухудшилась началась гроза. На вершине молния попала в пятерых альпинистов.

В результате один из пострадавших был смертельно ранен, остальные получили ожоги.

На помощь альпинистам пришли спасатели, они спустили с горы пострадавших. В поисково-спасательной операции участвовали 22 сотрудника различных служб.

Джакарта, Зоя Осколкова

