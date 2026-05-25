Десять человек пострадали из-за турбулентности во время перелета в Азии

Пассажирский самолет попал в зону сильной турбулентности во время перелета из Австралии в Китай. Об этом сообщает издание PerthNow.

Лайнер совершал рейс из Брисбена в Гонконг, когда на борту произошло ЧП. Пилоты не заметили никаких аномалий на датчиках и не успели включить сигнал «пристегните ремни».

Тряска началась, когда бортпроводники раздавали пассажирам обед. По словам очевидцев, все, кто был не пристегнут, взлетели под потолок. Еда разлетелась по салону.

В результате медицинская помощь потребовалась шести членам экипажа и четырем пассажирам. После приземления восемь пострадавших госпитализировали.

Гонконг, Зоя Осколкова

