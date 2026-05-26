В Бельгии поезд протаранил школьный автобус, есть погибшие

В Бельгии поезд протаранил школьный автобус. В результате несколько человек погибли. На месте работают экстренные службы.
Как сообщают местные СМИ, трагедия случилась в бельгийском городе Бюггенхаут. Школьный автобус выехал на железнодорожный переезд, когда шлагбаумы уже были опущены. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От сильного удара автобус опрокинулся.
В салоне находились семеро школьников, сопровождающий и водитель. В результате аварии есть погибшие, их количество уточняется.
На месте работают спасатели и правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Брюссель, Зоя Осколкова
