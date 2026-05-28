В КНР 13 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

В центральном Китае 13 человек погибли, еще трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Смертельное ДТП произошло около 2:40 по местному времени 28 мая на участке скоростной автодороги в городе Наньян провинции Хэнань. Перегруженный микроавтобус врезался во впереди идущий грузовик с полуприцепом. В момент аварии в микроавтобусе, который вмещает девять человек, находились 16 человек.

Министерство общественной безопасности КНР направило в Наньян рабочую группу для проведения расследования.

Пекин, Наталья Петрова

