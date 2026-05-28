Исландия потеснила Швейцарию в списке стран с самой высокой стоимостью жизни

Исландия стала самой дорогостоящей для жизни страной, потеснив с первого места Швейцарию. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным профсоюза офисных работников Исландии, на которые ссылается агентство, уровень цен в Исландии в настоящее время на три процентных пункта выше, чем в Швейцарии. Всего два года назад показатель в Швейцарии, скорректированный с учетом покупательной способности, превышал исландский более чем на семь процентных пунктов.

Экономический подъем, а с ним и стоимость жизни, подстегнул постпандемический всплеск туризма. Эта отрасль является ключевым двигателем роста. Давление спроса со стороны туристов привело к росту заработной платы. Кроме того, пострадал и рынок жилья.

Если так будет продолжаться и дальше, растущие цены в Исландии вскоре начнут отпугивать туристов. Как посетовали в профсоюзе, производительные секторы экономики при этом не развиваются, что повышает ее уязвимость.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

