В Швейцарии мужчина ранил трех человек на вокзале

В Швейцарии вооруженный ножом мужчина ранил трех человек на вокзале. Подозреваемого задержали.
Как сообщили в полиции кантона Цюрих, инцидент произошел на вокзале города Винтертур. 31-летний гражданин с холодным оружием бегал по подземному переходу вокзала и нападал на людей.
В результате пострадали три человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
Отмечается, что нападавшего удалось задержать, он является гражданином Швейцарии. Мотивы совершения преступления устанавливаются.
Берн, Зоя Осколкова
