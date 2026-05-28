В Швейцарии мужчина ранил трех человек на вокзале

В Швейцарии вооруженный ножом мужчина ранил трех человек на вокзале. Подозреваемого задержали.

Как сообщили в полиции кантона Цюрих, инцидент произошел на вокзале города Винтертур. 31-летний гражданин с холодным оружием бегал по подземному переходу вокзала и нападал на людей.

В результате пострадали три человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что нападавшего удалось задержать, он является гражданином Швейцарии. Мотивы совершения преступления устанавливаются.

Берн, Зоя Осколкова

