Греция направит ноту протеста Киеву из-за украинского БЭК со взрывчаткой

Греция готовит демарш Киеву после того, как у греческого острова Лефкада был обнаружен украинский надводный дрон со взрывчаткой. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

Афины заявили, что не позволят превратить Средиземное море в театр военных действий, говорится в публикации.

Министр обороны Греции Никос Дендиас ранее потребовал от Украины официальных извинений в связи с инцидентом. Киев должен дать «абсолютные гарантии, что подобное больше не повторится в регионе», заявлял он.

Греческий телеканал Skai сообщал, что находку украинского беспилотного катера Magura V5 с большим количеством взрывчатки и работающим двигателем сделал рыбак в пещере у побережья Лефкады. В катере находилось от 100 до 300 кг взрывчатки. Саперы изъяли и уничтожили опасный груз. Эксперты не исключили, что БЭК мог быть использован для атаки на танкер, шедший с нефтепродуктами после загрузки в российском порту.

Афины, Наталья Петрова

