IT-компания случайно потратила на сервис ИИ 500 млн долларов за месяц

Американская компания случайно разрешила безлимитное пользование сервисом искусственного интеллекта своим сотрудникам и потратила полмиллиарда долларов за месяц. Об этом сообщает портал Axios.

Как рассказал консультант по ИИ, одна из корпораций установила доступ к Claude для всех своих сотрудников. При этом никаких ограничений введено не было, что привело к перерасходу средств.

Работники активно использовали самые ресурсоемкие инструменты, а также прибегали к ИИ-агенту для решения всех задача подряд: от автоматизации рабочих процессов до запросов о времени и погоде за окном. В итоге счет увеличивался в геометрической прогрессии и достиг 500 млн долларов.

Отмечается, что этот случай не единичный. Ранее на перерасход на сервисы ИИ жаловались в Microsoft и Uber. Корпорации внедряют искусственный интеллект быстрее, чем выстраивают контроль над расходами. При этом реальная отдача от ИИ пока есть лишь в сфере программирования – в остальных областях результат нередко не оправдывает затрат.

Вашингтон, Зоя Осколкова

