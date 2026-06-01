Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Южной Корее

В Южной Корее прогремел взрыв на оборонном предприятии. По предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

ЧП произошло на заводе компании Hanwha Aerospace. Предположительно, взрыв прогремел на первом этаже здания из-за воспламенения топлива, которое использовалось в двигательных установках.

На место прибыли представители экстренных служб. В настоящее время на заводе продолжается тушение пожара.

По предварительной информации, жертвами взрыва стали четыре человека, число пострадавших устанавливается. Сотрудников предприятия эвакуируют.

Сеул, Зоя Осколкова

