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В аварии с двухэтажным автобусом в Таиланде пострадали 28 человек

В Таиланде двухэтажный автобус попал в аварию и перевернулся. В результате пострадали 28 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Автобус направлялся по маршруту Сураттхани – Бангкок, когда водитель не справился с управлением, транспорт съехал с дороги и перевернулся.

В момент происшествия в салоне находился 31 человек. В результате 23 пассажира получили легкие травмы, еще пятеро пострадали серьезно и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи. Проводится расследование причин произошедшего.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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