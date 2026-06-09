В Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами

В Афганистане членам движения «Талибан» и государственным служащим запретили пользоваться смартфонами. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на соответствующий документ.

Приказ о запрете пользования смартфонами выпустил верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада. Распоряжение было доведено до руководителей военных судов в восьми зонах страны. С информацией также ознакомили начальников полиции и представителей разведслужб.

В документе говорится, что мера направлена на усиление внутренней дисциплины и контроля за информацией в целях безопасности. При этом нарушители нового закона описываются как преступники, также содержится предупреждение о том, что они могут предстать перед военным судом.

Кроме того, для контроля за соблюдением новых правил был подготовлен специальный реестр. В него вносятся данные о сотрудниках, включая их должности, место службы, мобильного оператора и номер телефона.

По данным телеканала, за три дня до этого указа директива министерства образования «Талибана» предписала студентам не приносить смартфоны в школы или религиозные семинарии. Глава ведомства охарактеризовал мобильные телефоны как «одного из трех главных врагов мусульман».

Кабул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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