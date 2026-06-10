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В Афганистане 11 детей погибли из-за атаки Пакистана

Пакистан нанес удары по территории Афганистана. В результате погибли 13 человек, среди них 11 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба афганского верховного лидера.

Пакистан атаковал три провинции Афганистана – Кунар, Хост и Пактику. Жертвами стали 13 человек, еще 14 мирных жителей получили различные ранения.

«Мы решительно осуждаем это гуманитарное преступление и акт агрессии», – говорится в сообщении.

Отношения двух стран обострились в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришло движение «Талибан». Исламабад обвиняет талибов в том, что они укрывают боевиков нескольких террористических организаций, которые регулярно совершают атаки против Пакистана.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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