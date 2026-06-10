В Канаде пилот 17 лет летал на пассажирском самолете без лицензии

В Канаде обвинили в мошенничестве бывшего пилота авиакомпании Air Canada. Мужчина 17 лет управлял пассажирскими самолетами без необходимой лицензии.

Джеффри Уолл являлся сотрудником авиаперевозчика с 1998 по 2025 год. Выяснилось, что в 2009 году он подделал лицензию пилота транспортной авиации, которая требовалась ему для повышения до должности капитана воздушного судна.

За свою карьеру Уолл совершил более 900 внутренних и международных рейсов на самолетах Boeing 767, Boeing 777 и Boeing 787.

Мужичине предъявили обвинение в мошенничестве. Наказание определит суд, первое слушание состоится в конце июня.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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