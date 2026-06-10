В Австралии застрелят тысячи диких лошадей из-за угрозы экосистеме

Власти Австралии разрешили отстрел диких лошадей породы брумби. Популяция животных резко выросла и угрожает экосистеме. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящее время в национальном парке Австралии насчитывается около 16 тысяч лошадей брумби. По мнению должностных лиц, этих животных стало слишком много, было решено сократить численность.

Разрешение на отстрел вызвало резкую критику со стороны зоозащитников. Петицию против решения властей подписали 220 тысяч человек.

Однако природоохранные ведомства утверждают, что расплодившиеся лощади наносят непоправимый ущерб хрупкой экосистеме. Впрочем, власти все же пошли на уступки и рассматривают альтернативные методы: отлов, переселение и контроль рождаемости лошадей.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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