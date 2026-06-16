Состояние 500 богатейших людей выросло за сутки на рекордную сумму

500 богатейших людей планеты увеличили свои капиталы на 336 млрд долларов за день – это рекорд за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Эксперты связывают это с новостями о сделке между США и Ираном. После заявлений американского президента Дональда Трампа фондовые рынки резко выросли, и теперь 500 главных богачей владеют активами на 13,3 трлн долларов.

Самым богатым человеком остается Илон Маск. Его состояние увеличилось на 164 млрд долларов, до 1,27 трлн. В конце прошлой недели компания бизнесмена SpaceX вышла на биржу и уже стала шестой по капитализации в мире.

Основатель Meta* Марк Цукерберг заработал за день 9,16 млрд, а сооснователь Oracle Ларри Эллисон – 8,92 млрд.

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин стали богаче на 7,61 и 7,01 млрд долларов соответственно, а владелец ритейлера Amazon Джефф Безос – на 6,96 млрд.

Кроме того, теперь попасть в клуб самых обеспеченных людей планеты стало тяжелее всего в истории: придется заработать не менее 8 млрд долларов.

* компания Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская

Вашингтон, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2026, РИА «Новый День»

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