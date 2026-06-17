Университет Колумбии эвакуировали из-за ягуара

В Колумбии отменили занятия и объявили эвакуацию в вузе из-за дикого ягуара, который проник в здание и гулял по коридорам. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Национальном университете Колумбии. Хищник проник в здание кампуса района Амазония и бродил там. При этом ягуар не проявлял агрессии и даже время от время ложился спать.

На место прибыли пожарные, полиция и сотрудники других экстренных служб. Животное отловили и направили в ветеринарный центр.

Ягуар оказался самцом весом 118 килограммов. После осмотра специалистами хищника вернут в дикую природу.

Богота, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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