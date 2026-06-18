В Азербайджане произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе в Баку произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, возгорание произошло на НПЗ в Низаминском районе Баку. К месту происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Отмечается, что работа завода продолжается в штатном режиме с соблюдением всех норм безопасности, перебоев в производственном процессе не зафиксировано.
Предположительно, причиной пожара стала утечка в верхней крышке теплообменника. По факту происшествия проводится расследование.
Баку, Зоя Осколкова
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