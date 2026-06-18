В Азербайджане произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе в Баку произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, возгорание произошло на НПЗ в Низаминском районе Баку. К месту происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Отмечается, что работа завода продолжается в штатном режиме с соблюдением всех норм безопасности, перебоев в производственном процессе не зафиксировано.

Предположительно, причиной пожара стала утечка в верхней крышке теплообменника. По факту происшествия проводится расследование.

Баку, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube