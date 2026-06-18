Вэнс подтвердил фактическое снятие морской блокады Ирана

Американские войска фактически сняли блокаду морских портов Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, направленного на завершение конфликта. По его словам, Тегеран со своей стороны позволяют торговым судам проходить через Ормузский пролив.

«Иранцы вторую ночь подряд не обстреливали никакие суда. И CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США) позволило более чем дюжине судов пройти сквозь нашу морскую блокаду. Так что мы тоже выполняем свою часть <...> соглашения», – цитирует ТАСС заявление Вэнса.

По данным, которые озвучил Вэнс, после подписания меморандума через Ормузский пролив уже транспортировано 12,5 млн баррелей нефти.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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