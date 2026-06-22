Три человека погибли в результате стрельбы в филиппинской школе

В результате стрельбы в школе на Филиппинах погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Стрельбу устроили два человека в средней школе в городе Таклобан в провинции Лейте. Три человека получили смертельные ранения, еще пятеро госпитализированы.

Один подозреваемый, несовершеннолетний ученик 9-го класса, был задержан вскоре после инцидента, а второй сдался властям позже.

Мотивы нападавших устанавливаются, проводится расследование.

Манила, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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