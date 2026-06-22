В Японии задержали контрабандистов с 50 кг золота в манекене

Полиция Японии раскрыла деятельность банды, занимавшейся контрабандой золота. Драгоценный металл перевозили в манекене.
В Токио задержали шесть человек, которые попытались ввезти 49 килограммов золота, спрятав его внутри металлического каркаса манекена. Стоимость нелегальной партии оценивается в 1 млрд иен (6,2 млн долларов).
Среди задержанных – граждане Японии и Китая. По версии следствия, преступники могли неоднократно использовать такую схему.
Золото при ввозе в Японию облагается налогом в размере 10%. Контрабандисты при покупке золота за рубежом могут продать его на японском рынке с аналогичной наценкой.
Токио, Зоя Осколкова
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