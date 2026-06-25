Автомобиль влетел в толпу на ЧМ-2026 в Мексике – ранены 17 человек

В Мексике автомобиль врезался в толпу футбольных фанатов, которые отмечали победу в матче чемпионата мира. В результате пострадали 17 человек.

Инцидент произошел в городе Кабо-Сан-Лукас. Люди вышли на улицы, чтобы отметить победу Мексики над Чехией. Один из автомобилей окружили, тогда водитель нажал на педаль газа, переехал десятки человек и остановился от удара о фонарный столб.

Очевидцы задержали водителя и его пассажиров, а затем передали полиции. При этом люди применили насилие к виновнику аварии.

В результате различные травмы получили 17 человек, один из пострадавших госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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