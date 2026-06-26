У ребенка слезла кожа с лица из-за популярного тренда из соцсетей

В Великобритании маленькая девочка получила сильные ожоги лица, пытаясь повторить увиденный в социальных сетях тренд. Об этом сообщает издание Mirror.

Вайолет увидела в соцсети ролик, где предлагали нагреть в микроволновой печи мягкий кубик-сквиш. Девочка положила игрушку и печь, разогревала 30 секунд, а затем начала мять в руках.

«Я мяла его секунды три, а потом он раздулся в шарик и взорвался мне в лицо. Я почувствовала, как с меня слезает кожа», – рассказала пострадавшая.

Отец малышки прибежал на страшные крики дочери и обнаружил, что ее лицо сильно покраснело и покрылось волдырями. Расплавленный силикон также попал в рот и глаз девочки. Ребенка экстренно госпитализировали, девочке потребуется продолжительная реабилитация.

Отмечается, что Вайолет не единственная, кто пострадал от опасного тренда. Зафиксированы несколько подобных случаев, в которых дети получали серьезные травмы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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