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В Таиланде пикап врезался в группу монахов: погибли 8 человек

Восемь буддийских монахов погибли, еще 13 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожной аварии на северо-востоке Таиланда.

По информации полиции, смертельное ДТП произошло в четверг в провинции Мукдахан. Пикат на большой скорости врезался в группу монахов, которые совершали пешее паломничество и шли по обочине дороги.

В результате пятеро монахов скончались на месте, еще трое от полученных травм умерли позже. В больницы доставили 13 пострадавших.

Тайские СМИ пишут, что за рулем машины находился 11-летний мальчик, который угнал авто своих родителей. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Бангкок, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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