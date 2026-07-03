В Японии скоростной поезд сбил медведя

В Японии скоростной поезд «Синкансэн» столкнулся с медведем, вышедшим на пути. Об этом сообщает The Japan News.

Инцидент произошел в префектуре Акита. Поезд врезался в медведя на участке линии JR Ou между станциями Вада и Уго-Сакаи.

Отмечается, что машинисту пришлось совершить экстренную остановку. В этот момент в составе находились около 200 пассажиров и членов поездной бригады. Никто из них не пострадал.

Специалисты Акитского отделения Восточно-Японской железнодорожной компании проверили поезд и не обнаружили технических неисправностей. Вскоре состав продолжил путь.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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