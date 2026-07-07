В Германии из-за дефицита яйца продают только по две упаковки в руки

В Германии возник дефицит яиц. Как пишет местная пресса, в магазинах больше двух упаковок купить за раз невозможно. Причиной, якобы, стал дефицит с псевдочумой птиц. Заражаются куры-несушки в Европе.

Из-за этого возник дефицит, начали расти цены, а магазины вводят ограничения на продажу яиц.

Сообщается также, что в одной из крупнейших сетей супермаркетов зафиксировано сокращение ассортимента яиц, но о тотальной нехватке продукции речи пока не идет.

В марте этого года из-за птичьего гриппа в крупных городах Германии продавцы подняли цены на яйца в три раза, напоминает «Российская газета».

Берлин, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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