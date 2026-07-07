Молния убила футболиста во время матча

В Малайзии молния ударила в футбольное поле во время матча. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел во время товарищеской игры. Через десять минут после стартового свистка начался небольшой дождь, а затем раздался сильный раскат грома, после чего три человека упали без сознания.
В результате пострадали арбитр и два футболиста, один из них скончался.
В футбольной ассоциации Малайзии заявили, что плохая погода – не повод для остановки или переноса матчей.
Куала-Лумпур, Зоя Осколкова
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