Молния убила футболиста во время матча

В Малайзии молния ударила в футбольное поле во время матча. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел во время товарищеской игры. Через десять минут после стартового свистка начался небольшой дождь, а затем раздался сильный раскат грома, после чего три человека упали без сознания.

В результате пострадали арбитр и два футболиста, один из них скончался.

В футбольной ассоциации Малайзии заявили, что плохая погода – не повод для остановки или переноса матчей.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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