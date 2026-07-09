Июнь в Европе побил все рекорды по жаре

Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе, сообщила в четверг климатическая обсерватория Copernicus. На континенте сейчас установилась новая волна жары. Средняя температура в Западной Европе в июне достигла 20,74°C, что более чем на 3°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы, говорится в ежемесячном отчете Copernicus, и побила предыдущий рекорд региона, установленный в июне 2025 года.

«Изменение климата переходит из разряда абстрактной, статистической проблемы будущего, о которой мы узнаем из отчетов, в разряд конкретной и разрушительной реальности повседневной жизни», – заявила агентству AFP Саманта Берджесс, эксперт Copernicus.

«Европа нагревается гораздо быстрее, чем остальной мир», – отметила эксперт. – Наблюдаемые изменения в атмосферной циркуляции указывают на то, что это явление в Европе в будущем усилится. Следовательно, в условиях потепления климата мы будем наблюдать больше волн жары. Они будут более интенсивными, продолжительными и затронут больше географических районов».

Согласно отчету Copernicus, в июне глобальная температура превысила расчетный средний показатель доиндустриальной эпохи, охватывающий период с 1850 по 1900 год, на 1,39 °C.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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