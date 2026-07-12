В Азербайджане более 20 человек пострадали в аварии с автобусом

Более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Азербайджане. Об этом сообщают местные СМИ.
Автобус следовал по маршруту Загатала-Баку. Водитель не справился с управлением и транспорт опрокинулся у села Мугань Гаджигабульского района.
В результате аварии 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Семеро пострадавших были доставлены в Гаджигабульскую центральную районную больницу, еще 14 человек – в больницу города Ширван.
На месте работают экстренные службы. По факту ДТП проводится расследование.
Баку, Зоя Осколкова
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