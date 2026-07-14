Суд признал двух золотых рыбок из аквариума разумными существами

В Аргентине суд признал двух золотых рыбок, живущих в аквариуме в суши-баре в фешенебельном районе Буэнос-Айреса, разумными существами.

Как сообщает CNN, однажды мимо фасада ресторана проходил зоозащитник. Ему показалось, что место на витрине – не подходит для рыбок, им слишком жарко на открытом солнце и слишком шумно от улицы.

Феде и Магуи, которых позже аргентинский суд признал разумными существами , обладающими правами.

«Любой прохожий, остановившийся посмотреть, мог убедиться, что это место не подходит для рыб», – пояснил Матиас Труферо, юрист неправительственной организации Jaulas Vacías, приюта для животных, борющегося с видовой дискриминацией и содержащего более 200 спасенных животных.

Он сказал, что именно поэтому организация Jaulas Vacías (Пустые клетки) решила подать жалобу в суд, утверждая, что условия содержания этих рыб нарушают Закон 14.346, который в Аргентине предусматривает наказание за жестокое обращение с животными.

С помощью специалистов они подготовили убедительное юридическое дело и почти сразу же убедили суд переместить рыб в более подходящее место.

Труферо, главный инициатор этих изменений, заявил, что сотрудники ресторана не возражали против решения. CNN обратилось в ресторан за комментариями.

«Поместить двух рыбок в стеклянную витрину – это примерно то же самое, что поместить двух белых медведей в клетку в сауне», – сказал Карлос Хосе Ага, один из специалистов, помогавших в спасении и предложивших взять их к себе.

Магуи и Феде были перемещены из 40-литровой витрины в 2500-литровый аквариум в доме Аги. Суд постановил, что рыбы останутся под опекой своего нового владельца.

«Рыбы подобны космонавтам: они путешествуют в своей естественной среде обитания, тщательно контролируя все жизненно важные параметры, и по прибытии в место эти условия должны быть воспроизведены с большой точностью, чтобы избежать дисбаланса, который может привести к снижению их иммунитета», – объяснил Ага.

«Сейчас у них все хорошо», – сказал он.

Но спасение рыбы было лишь частью процесса.

«В начале дела мы просили, чтобы, помимо перемещения рыбы в безопасное и подходящее место, ее признали субъектом закона», или «разумными существами», – пояснил Труферо.

Иными словами, они хотели, чтобы рыбы перестали рассматриваться законом лишь как «объекты» и стали существами, обладающими правами.

Подобное решение создает прецедент для аналогичных животных, находящихся в непригодных условиях для достойной жизни.

Для тех, кто задается вопросом, незаконно ли держать золотых рыбок дома, Труферо ответил, что ответ зависит от ситуации.

«Само по себе содержание рыбы в аквариуме не является незаконным. Однако незаконно содержать её в условиях, которые приводят к жестокому обращению или издевательствам. Например, недостаточное пространство, недостаточное количество корма и другие действия, наказуемые законом», – сказал Труферо о законодательстве в Аргентине.

«Кроме того, если это экзотический вид, его содержание может быть запрещено, если он подпадает под действие местных законов об охране дикой природы», – правил, которые также существуют во многих других странах, – сказал он.

Первое ходатайство о применении процедуры habeas corpus, поданное от имени животного, было подано в 2005 году в отношении шимпанзе Суизы из Бразилии, которая умерла до того, как ее перевели в заповедник.

С тех пор подобные случаи стали происходить и в других странах, включая Аргентину. Один из самых известных – случай Сандры, орангутана, родившегося в Германии, который прожил в зоопарке Буэнос-Айреса 20 лет, до 2014 года, когда судья объявил её «нечеловеком» благодаря судебному иску, поданному защитниками окружающей среды.

В решении суда было установлено, что ее содержание в неволе и демонстрация нарушали ее права, несмотря на то, что она была хорошо накормлена и не подвергалась жестокому обращению.

В 2016 году зоопарк Буэнос-Айреса был преобразован в экопарк: животных убрали из вольеров и многих из них перевезли в заповедники. В 2019 году Сандру отправили в Центр больших обезьян в Уочуле, штат Флорида.

«Важность объявления этих животных субъектами права заключается в том, что они перестают рассматриваться как вещь, как объект», – пояснил Труферо.

В случаях жестокого обращения и издевательств животные могут рассматриваться как жертвы, а не как вещи, что кардинально меняет представление о будущем животных.

Дело Феде и Магуи открывает возможности для юридической защиты этих видов рыб, очень распространенных в домах и на предприятиях.

«Человек, обладающий законными правами, мало что может сделать для себя, если нет людей, которые выступают от имени тех, кто не может говорить и обеспечивать соблюдение закона», – подчеркнул Ага, добавив, что Феде и Магуи уже обустроились в своем новом доме.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube