Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем официально вступил в должность. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на администрацию Букингемского дворца.

Согласно сообщениям прессы, Бернем уже провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Новый премьер-министр Великобритании занимал посты в кабинетах министров Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 годы был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.

Согласно его заявлениям, Бернем продолжит поддержку Украины. Он такеже одобрительно высказывался об антироссийских санкциях.

Теперь уже бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавлял британское правительство почти два года.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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