Япония собирается пересмотреть подход к ядерному оружию

В Японии хотят пересмотреть принцип отказа от ядерного вооружения. С соответствующим предложением выступил министр обороны Синдзиро Коидзуми. Такая позиция всерьез обеспокоила Россию и Китай.

По мнению главы японского минобороны, Токио пора начать широкую дискуссию по отходу от трех принципов неядерной обороны, которых страна придерживается с 1960-х годов: Япония обязуется не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать размещения на своей территории.

«Для Японии это сложный вопрос для обсуждения, но у нас нет иного выбора, кроме как заняться им. Мы должны действовать оперативно, обсуждать и продвигать все политические решения без каких-либо табу», – заявил Коидзуми.

Заявление главы минобороны возмутило оппозицию, считающую, что Япония как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам со стороны США, не должна ни в каком виде допускать появления на своей территории ядерного оружия. 15 антиядерных объединений страны обратились в открытом письме с призывом отказаться от идеи строительства собственного атомного подводного флота, которую планируют осуществить японские власти.

Происходящее беспокоит Россию и Китай, пишут «Известия». Министерство иностранных дел РФ неоднократно заявляло, что негативно относятся к вопросу о возможности появления ядерного оружия у Японии.

Официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь занимает схожую позицию. Он назвал инициативу японского министра обороны крайне провокационной и опасной. По его мнению, она подрывает неядерные принципы Японии и угрожает послевоенному международному порядку.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube