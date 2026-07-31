Страна в Тихом океане сменила название и отозвала признание Абхазии и Южной Осетии

Карликовое государство Науру сменило название и отозвало признание Абхазии и Южной Осетии. В Грузии одобрили решение, а в Абхазии выразили сожаление.

Науру находится в западной части Тихого океана. В 2009 году страна признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Власти страны уведомили ООН о смене названия на Республику Наоэро с 26 июня.

«Республика Наоэро немедленно прекращает дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией. <...> Соответствующие страны будут официально уведомлены через соответствующие дипломатические каналы», – говорится в сообщении правительства страны.

Министерство иностранных дел Грузии приветствовало это решение.

В свою очередь власти Абхазии заявили о своем сожалении, там считают, что это результат «беспрецедентного и систематического внешнего давления».

Ярен, Зоя Осколкова