российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Индонезии на пароме произошел пожар, пять человек погибли, более 40 пропали без вести

В Индонезии произошел пожар на пароме. По предварительным данным, погибли пять человек, еще более 40 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

Судно направлялось из порта индонезийского города Сурабая в город Макассар, неподалеку от острова Мадура на борту произошло возгорание. В этот момент на пароме находилось около 270 пассажиров и членов экипажа.

«По меньшей мере пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести», – сообщает агентство со ссылкой на спасательные службы страны.

Причина возгорания на судне устанавливается. Продолжается поисково-спасательная операция.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт,