В Индонезии на пароме произошел пожар, пять человек погибли, более 40 пропали без вести

В Индонезии произошел пожар на пароме. По предварительным данным, погибли пять человек, еще более 40 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.
Судно направлялось из порта индонезийского города Сурабая в город Макассар, неподалеку от острова Мадура на борту произошло возгорание. В этот момент на пароме находилось около 270 пассажиров и членов экипажа.
«По меньшей мере пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести», – сообщает агентство со ссылкой на спасательные службы страны.
Причина возгорания на судне устанавливается. Продолжается поисково-спасательная операция.
Джакарта, Зоя Осколкова
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