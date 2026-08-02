В Индонезии на пароме произошел пожар, пять человек погибли, более 40 пропали без вести

В Индонезии произошел пожар на пароме. По предварительным данным, погибли пять человек, еще более 40 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

Судно направлялось из порта индонезийского города Сурабая в город Макассар, неподалеку от острова Мадура на борту произошло возгорание. В этот момент на пароме находилось около 270 пассажиров и членов экипажа.

«По меньшей мере пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести», – сообщает агентство со ссылкой на спасательные службы страны.

Причина возгорания на судне устанавливается. Продолжается поисково-спасательная операция.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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