В Абхазии из-за удара молнии несколько населенных пунктов остались без света

В Абхазии часть населенных пунктов оказались обесточены из-за удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Черноморэнерго».

«В результате грозового разряда (удара молнии) произошло повреждение изоляции на высоковольтной линии ВЛ 220 кВ. Бзып. В связи с аварийной ситуацией временно обесточены весь Гагрский район и часть Гудаутского района», – говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Последствия непогоды ликвидируют ускоренными темпами.

Стоит отметить, что в Гагрский район входят курортные города Гагра и Пицунда, а также более 10 поселков, в Гудаутский район – Гудаута, Новый Афон и более 20 крупных сел.

Сухуми, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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