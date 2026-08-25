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Совершавший трансатлантический перелет Boeing развернули из-за запаха в салоне

Самолет авиакомпании Swiss International Airlines подал сигнал бедствия над Атлантическим океаном и был вынужден развернуться из-за резкого запаха в салоне. Об этом сообщает портал RTL.

Boeing 777-300ER совершал перелет из Чикаго в Цюрих, когда экипаж сообщил о необходимости совершить экстренную посадку. Причиной стал резкий запах в эконом-классе, источник которого не был установлен. На борту находились 222 пассажира, два пилота и 14 бортпроводников.

В результате самолет приземлился в аэропорту Лажис на одном из Азорских островов Терсейра.

Пятеро пассажиров и один член экипажа обратились за медицинской помощью с жалобами на раздражение глаз, тошноту и головную боль.

Причина ЧП устанавливается. Проводится расследование.

Цюрих, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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