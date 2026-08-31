Референдум в Исландии разрушил попытки ЕС преодолеть застой

Жители Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. Итоги референдума нанесли удар по усилиям блока преодолеть застой и возродить процесс расширения. Об этом пишет издание Euractiv.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году. Переговоры были заморожены в 2013 году новым правительством страны, в числе разногласий – вопросы рыболовства и сельского хозяйства. В прошедшую субботу около 53% исландцев проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

«Это особенно болезненно, потому что на этот раз не ЕС объясняет стране, почему она не может вступить в блок, а Исландия заявляет, что она уже достаточно интегрирована, спасибо большое», – говорится в статье.

Процесс расширения Европейского союза прекратился в 2013 году, когда к блоку присоединилась Хорватия. С тех пор состав ЕС сократился из-за выхода Великобритании. По данным Еврокомиссии, статус страны-кандидата в настоящее время имеют девять государств: Албания (с 2014 года), Босния и Герцеговина (2022), Грузия (2023), Молдавия (2022), Черногория (2010), Сербия (2012), Северная Македония (2005), Турция (1999) и Украина (2022).

Кроме того, возможность присоединения к ЕС рассматривает Армения. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в Евросоюз.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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