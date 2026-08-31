В Мексике у здания полиции прогремел взрыв

В Мексике у здания управления полиции взорвался автомобиль. В результате пострадали более 15 человек, в том числе дети.

Как сообщают мексиканские СМИ, взрыв прогремел вечером городе Охокальенте. В это время местные жители собрались на ярмарке опунции и винограда.

В результате пострадали более 15 человек, в том числе маленький ребенок. Тяжелые ранения получили двое полицейских. Кроме того, частично обрушился фасад здания.

Предположительно, взрывное устройство привела в действие одна из криминальных группировок, которые последние три года борются за контроль над городом.

Мехико, Зоя Осколкова