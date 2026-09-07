В Индонезии тысячи рейсов задержаны из-за извержения шести вулканов

В Индонезии одновременно извергаются сразу шесть вулканов. Ограничения для авиасообщения затонули более 1,5 тыс. рейсов, которые должны перевезти около 170 тыс. пассажиров.

Начиная с 31 августа в Индонезии активность различной степени проявили шесть вулканов одновременно – Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. По словам вулканологов, происходящие извержения не связаны между собой, поскольку каждый вулкан имеет собственную магматическую систему.

Наибольшую опасность для авиации представлял Анак-Кракатау, который находится между островами Суматра и Ява. Высота пеплового столба достигала 15 км. Жителям, туристам и альпинистам запрещено приближаться к активному кратеру в радиусе трех километров. На острове Ява школьников перевели в дистанционный формат. При выходе на улицу населению также рекомендуют носить маски для защиты органов дыхания от вулканического пепла.

На выходных восемь аэропортов приостановили работу из-за вулканического пепла. На данный момент в восьми аэропортах задержаны 1558 рейсов, это коснулось 170 тыс. пассажиров, сообщили в министерстве транспорта страны.

В настоящее время ученые заявили об окончании непрерывного извержения Анак-Кракатау. Однако геологическое агентство министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии не исключило, что вскоре вулкан может активизироваться вновь.

Джакарта, Зоя Осколкова