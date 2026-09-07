Почти половина случаев контрабанды в мире приходится на электронную торговлю

Почти половина случаев незаконного перемещения товаров в мире были связаны с каналами электронной торговли. Об этом рассказала технический атташе Всемирной таможенной организации (ВТамО) Иньсюэ Чеунг.

Заявление прозвучало на трехдневном VII Глобальном кинологическом форуме Всемирной таможенной организации, который проходит в Ташкенте. В нем принимают участие представители таможенных служб более 50 государств-членов ВТамО.

«Одно из наиболее значительных тенденций – продолжающийся рост незаконных потоков, связанных с электронной коммерцией. В 2025 году 44,8% всех зарегистрированных случаев были связаны с онлайн-каналами», – цитирует Иньсюэ Чеунг агентство «Прайм».

Все чаще нелегальные перемещения приходятся на посылки, почтовые отправления и каналы экспресс-доставки. Это говорит о том, что преступные схемы адаптируются к новым способам международной торговли и доставки товаров.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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