В Мексике при взрыве пиротехники погибли 10 человек

В Мексике из-за взрыва фейерверков накануне празднования погибли 10 человек, более 80 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Санта-Мария-Канчесда в муниципалитете Темаскальсинго. Местные жители готовились отмечать праздник в честь Девы Марии, когда на складе пиротехники произошел взрыв, начался мощный пожар.

В результате детонации было повреждено здание местной церкви – обрушились крыша и прилегающая стена храма, под завалами оказались люди.

Десять человек погибло. Различные травмы получил 81, в том числе маленькие дети.

Власти проводят расследование, причины происшествия устанавливаются.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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